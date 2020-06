Mesut Özil wurde für das Spiel des FC Arsenal gegen Manchester City (0:3) aus dem Kader gestrichen. Dennoch scheint der 31-Jährige nicht an einen Abschied zu denken, sondern den Gunners trotz der Ausbootung die Treue halten zu wollen. In den sozialen Medien postete Özil am Tag nach der bitteren Niederlage ein Foto im Arsenal-Trikot. Die Überschrift lautete: "No matter what (dt.: Ganz gleich was)".

In englischen Medien wurde dieser Beitrag, in dem Özil das Vereinslogo festhält, als Treuebekenntnis ausgelegt. Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 läuft zwar nur noch bis 2021, doch Özil will offenbar weiterhin für die Gunners auflaufen und wenn nötig seinen Vertrag aussitzen.

Unter Trainer Mikel Arteta, der seit Dezember 2019 an der Seitenlinie steht, nahm der 31-Jährige wieder eine wichtigere Rolle ein. Nur ein Ligaspiel verpasste Özil seither - eben jenes am Mittwochabend gegen ManCity.

Özil aus "taktischen Gründen" nicht im Kader

Seine Entscheidung den ehemaligen deutschen Nationalspieler nicht einmal in den Kader zu nehmen, begründete Arteta vor dem Spiel lediglich mit "taktischen Gründen". Generell ist der spanische Coach offenbar bereit, den ehemaligen deutschen Nationalspieler ziehen zu lassen.

Vor allem das hohe Wochengehalt von Özil (350.000 Pfund, ca. 387.000 Euro) soll allerdings Verhandlungen mit möglichen Interessenten erschweren, die oftmals nicht vergleichbare Summen zahlen können oder wollen.

Seit 2013 spielt Özil schon für die Londoner. In 254 Spielen im Arsenal-Trikot erzielte der Mittelfeldakteur 44 Tore und bereite 77 weitere Treffer seiner Teamkollegen direkt vor. In dieser Saison kommt Özil bei 23 Einsätzen nur auf ein Tor und zwei Assists.

