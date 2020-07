Özil gelang mit Arsenal in Unterzahl ein 2:2 bei Chelsea

Mesut Özil wird seinen bis 2021 datierten Vertrag beim FC Arsenal aussitzen und dann mit großer Wahrscheinlichkeit seine Karriere anderswo fortsetzen. Das erklärte Özils Berater Erkut Sögüt: "Mesut Özil hat seine Meinung nicht geändert. Er wird bis zum Sommer 2021 bleiben. Daran hat sich nichts geändert. Er ist ein Spieler von Arsenal." Ein anschließendes Karriereende schloss Sögüt aus.

Vielmehr stellte der Özil-Berater bereits die Optionen für eine Fortsetzung der Karriere des Weltmeisters von 2014 in Aussicht. "Im Jahr 2021 wird er Arsenal zu 90 Prozent verlassen. Was ich sagen kann, ist, dass er dann zu einem anderen Verein gehen wird, um dort zu spielen. Er könnte in Asien oder Amerika spielen. Natürlich ist auch die Türkei eine Option", meinte Sögüt.

Özil ist bei den Gunners in dieser Saison auf das Abstellgleis geraten. Der 31-jährige Mittelfeldakteur kam in nur 23 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte dabei nur einen Treffer und gab drei Torvorlagen. Insbesondere nach dem Trainerwechsel der Gunners von Unai Emery zu Mikel Arteta hat der Ex-Madrilene einen schweren Stand und absolvierte seit dem Restart nach der Corona-Pause keine einzige Partie mehr.

Zuletzt kamen Spekulationen auf, dass es Özil zu Fenerbahce Istanbul ziehen könnte. Die deutlichen Aussagen von Sögüt sprechen dem allerdings entgegen. Özil spielt seit 2013 bei Arsenal und hat für die Londoner in 284 Pflichtspielen 44 Tore erzielt sowie weitere 77 Treffer aufgelegt.

