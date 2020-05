Hany Ramzy, ehemaliger Co-Trainer der ägyptischen Nationalmannschaft, hat im Interview mit "OnTime Sports" über ein angebliches Angebot gesprochen, das Mohamed Salah im Jahr 2018 von Real Madrid erhalten haben soll. Obwohl der Star vom FC Liverpool einmal verriet, dass Zinedine Zidane eines seiner Idole sei, soll der 27-Jährige das "wirklich gute" Angebot des Real-Trainers abgelehnt haben.

"Als ich für Hector Cuper arbeitete, hielten wir ein Trainingslager in der Schweiz ab. Ich unterhielt mich mit Salah und er sagte mir, dass Real Madrid ihm ein Angebot gemacht habe", erzählte Ramzy in dem Interview über seine Zeit als Co-Trainer unter dem damaligen Nationaltrainer von Ägypten.

Über das Angebot der Königlichen sagte der 51-Jährige, dass es "wirklich gut" gewesen sei. "Salah hat die Sache mit mir und Herrn Cuper besprochen. Am Ende entschied er sich aber, in Liverpool zu bleiben, weil er dort glücklich war und sich wohlfühlte", so der ehemalige Werder- und Lautern-Spieler über das Gespräch mit dem Ägypter im März 2018.

Mohamed Salah: CL-Pleite mit Liverpool gegen Real

Nur wenige Monate nachdem Zidane bei Salah angeheuert hatte, traf der 27-Jährige mit Liverpool im Champions-League-Finale ausgerechnet auf die Spanier. Gegen die Königlichen musste der Offensivakteur dabei eine doppelt bittere 3:1-Niederlage einstecken, denn für den Angreifer war das Spiel nach nur 30 Minuten vorbei. Im Jahr danach gewannen die Reds gegen Tottenham Hotspur das Endspiel der Königsklasse.

Im Juli 2018 verlängerte der Rechtsaußen seinen Kontrakt mit dem FC Liverpool, der noch bis 2023 läuft.

