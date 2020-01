Vor Kurzem berichteten englische Medien, dass er beim englischen Meister eine Ausstiegsklausel besitzen würde und er den Klub deswegen schon im Sommer verlassen könnte. Der ehemalige Bayern-Trainer hat bei Manchester City noch einen Vertrag bis 2021.

Dass die Citizens ihren Titel verteidigen können, ist so gut wie unmöglich. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool beträgt bereits 13 Punkte, am heutigen Sonntag haben die Reds von Jürgen Klopp die Möglichkeit gegen Manchester United ihren Vorsprung weiter auszubauen.

Hinzu kommt, dass Manchester City gestern im Spiel gegen Crystal Palace (2:2) erneut Punkte liegen gelassen hat. Guardiola sagte: "Kein Trainer gewinnt immer. Wir haben ein paar Spiele verloren, also müssen wir jetzt tun, was wir können, um besser zu sein. So einfach ist das." Der 49-Jährige stellte klar:

" Auch, wenn es schlecht laufen würde - ich gehe nirgendwo hin. "

