Die Namen sagen kaum jemanden etwas. Aber es sind ja auch nur die "Kids" der Reds, wie Jürgen Klopp sagt, also die U23 mit Trainer Critchley. Klopp selbst und seine Stars um Mohamed Salah und Virgil van Dijk schwänzen ja das Rückspiel im altehrwürdigen Pokal gegen Drittligist Shrewsbury Town (Dienstag, 20.45 Uhr), der kommende Meister gönnt sich in der kurzen Winterpause der Premier League zwei Wochen Ruhe und ein bisschen Erholung. Klopp sagte:

" Ich muss Entscheidungen treffen, die nicht populär sind. "

Damit rechtfertigte er noch einmal seinen bereits vor einer Woche gefassten Entschluss. Sein ebenso hoch bezahltes wie belastetes Personal sehne sich nach einer Pause, diese habe er versprochen. Und Klopp hat trotz all der Kritik an seinem Vorgehen nicht vor, sein Wort zu brechen. Wenn er einknicken würde, werde "sich nichts ändern", sagte der 52-Jährige. Zumal der souveräne Tabellenführer Liverpool in der Liga und der Champions League vor einer "entscheidenden Zeit" stehe.

Schon im Hinspiel hatte Klopp eine B-Elf eingesetzt, die Partie endete mit einem eher peinlichen 2:2. Danach kündigte er den radikalen Schritt an, der auf der Insel neben Verständnis auch Kritik auslöste. Auch der Verband FA reagierte mit, nun ja, Verwunderung. "Vor Beginn der Saison 2019/20 haben alle Vereine akzeptiert, dass die Wiederholungen der vierten Runde des FA Cup, sofern erforderlich, in der ersten Woche der Spielpause in der Zwischensaison stattfinden müssen", hieß es in einer Mitteilung.

Klopp kündigt an: "Wir werden nicht da sein"

Liverpool löst sein Dilemma, indem der Nachwuchs auf die große Bühne geschoben wird. Schon im Dezember hatte Klopp bei einem ähnlichen Problem mit rigoroser Schonung seiner Stars reagiert. Weil Liverpool binnen 24 Stunden im Ligapokal-Viertelfinale gegen Aston Villa und bei der Klub-WM in Katar gefordert war, ließ Klopp zu Hause seine Youngster ran, die mit 0:5 untergingen.

Die Profis gewannen dafür erstmals den Weltmeister-Titel. Jetzt gönnt er seinem Team zwischen den Ligaspielen gegen den FC Southampton (4:0) und in Norwich (15. Februar) immerhin 13 Tage Ruhe - mit Wiederholungsspiel wären es nur zehn.

"Man kann mit uns nicht umspringen, als würde das niemanden interessieren", hatte Klopp gesagt. Die Liga habe die Pause verordnet, Liverpool werde das "respektieren" und frei machen:

" Wenn die FA das nicht akzeptiert, können wir es nicht ändern. "

Salah und Co. benötigen eine Pause - "mental und körperlich. Wir müssen die Gesundheit der Spieler respektieren. Wir werden nicht da sein." Doch dafür kommen Kelleher, Hoever, Jones, Chirivella und Kollegen.

(SID)

