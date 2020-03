Premier League

So lief das Spiel:

In den ersten Minuten war Abtasten angesagt, das änderte sich allerdings nach kurzer Zeit. Chelsea nahm die Zügel in die Hand, spielte mit hohem Tempo geradlinig nach vorne und ging verdient in Führung.

Pedro dribbelte sich in der 14. Minute in die linke Strafraumhälfte, wo er Mason Mount in Szene setzte. Der englische Nationalspieler drehte sich toll um die eigene Achse und wuchtete aufs kurze untere Eck, wo Schlussmann Jordan Pickford keine Abwehrmöglichkeit hatte - 1:0.

Anschließend blieben die Londoner am Drücker und schraubten das Ergebnis leistungsgerecht nach oben. Sie starteten in der 21. Minute eine schnelle Kombination. Pedro wurde von Ross Barkley in der Spitze bedient, lief mit hohem Tempo in den Strafraum und schoss aus 14 Metern an Pickford vorbei flach zum 2:0 ein.

Danach ließ die Lampard-Elf - wie die gesamte erste Hälfte über - kaum gegnerische Abschlusschancen zu. Die Toffees waren in allen Belangen unterlegen.

Gleiches Bild nach dem Seitenwechsel: Die Hauptstädter waren spielbestimmend, erarbeiteten sich ein dickes Chancenplus und hielten den Gegner weit vom eigenen Strafraum entfernt. Chelsea legte schnell weitere Treffer nach und ließ es im Anschluss etwas ruhiger angehen.

In der 51. Minute wurde Willian wenige Meter vor der Box nicht gestört und hielt einfach mal drauf. Der Ball schlug links unten, knapp neben Pfosten, zum 3:0 ein.

Drei Minuten später führten die Hausherren eine Ecke auf der linken Seite kurz aus. Willian flankte hoch auf den zweiten Pfosten, wo Olivier Giroud aus geringer Entfernung zum 4:0 vollstreckte.

Der FC Chelsea nahm das Tempo raus und verwaltete das Ergebnis. Von Everton war offensiv weiterhin kaum etwas zu sehen. Das Spiel plätscherte in der Schlussphase vor sich hin und endete leistungsgerecht mit 4:0.

Die Stimmen:

Frank Lampard (Trainer FC Chelsea): "Wegen der Tore und des Zu-Nulls war es unsere 'vollständigste' Leistung zu Hause in dieser Saison. Wir hatten in dieser Saison schon andere Heimspiele wie dieses, bei denen wir noch nicht den letzten Schliff gefunden hatten. Heute war es in dieser Hinsicht anders."

Carlo Ancelotti (Trainer FC Everton): "Ich habe nie über die Champions League nachgedacht. Diese Mannschaft stand kurz vor dem Abstieg. Wir sind sechs Punkte von der Europa League entfernt. Dafür müssen wir kämpfen. Für die Zukunft ist das (die Champions League, Anm. d. Red.) das Ziel des Vereins."

Der Tweet zum Spiel:

Carlo Ancelotti verlor als Trainer erst zum zweiten Mal mit vier Toren Abstand. Höher musste er sich noch nie geschlagen geben. In seiner Zeit bei Real Madrid unterlag er Stadtrivale Atlético ebenfalls mit 0:4.

Das fiel auf: Neuland für die Trainerlegende

Ancelotti startete seine Chefcoach-Karriere im Sommer 1995. Knapp 25 Jahre später traf er nun erstmals auf den FC Chelsea. Im Europapokal, wo er über 200 Mal an der Seitenlinie stand, wurde einem von ihm trainierten Verein kein einziges Mal der CFC zugelost. Sein Debüt gegen seinen alten Arbeitgeber ging ordentlich in die Hose.

Die Statistik: 25

Everton konnte in der Premier League nur 1994 an der Stamford Bridge gewinnen. In den nachfolgenden 25 Partien holten die Toffees je maximal ein Unentschieden heraus.

