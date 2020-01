Premier League

So lief das Spiel:

Manchester City dominierte von Beginn an die Partie nach Belieben, es fehlte nur etwas der Zug zum Tor. Den zeigte dann Riyad Mahrez. Kun Agüero legte den Ball auf die rechte Seite zum Algerier, der ging nach innen und suchte das Dribbling.

Er drang ohne große Gegenwehr in den Strafraum ein und erwischte auch Torhüter Örjan Nyland auf dem falschen Fuß. Er schob den Ball schnörkellos, flach in die kurze Ecke (18.). Die nächste Szene gehörte erneut Mahrez und wie zuvor sah sein alter Leicester-Teamkollege Danny Drinkwater schlecht aus.

Nachdem Agüero abgekocht wurde, wollte Drinkwater den Ball im eigenen Strafraum annehmen, aber so viel Zeit hatte er nicht. David Silva war dazwischen und legte den Ball auf den heranrauschenden Mahrez, der direkt aus zehn Metern vollstreckte (24.).

Aston Villa war in dieser Phase völlig überfordert. Kevin De Bruyne trieb den Ball durchs Mittelfeld und gab ihn weiter auf Agüero. Der Argentinier zog kurz an und haute aus 20 Metern einfach drauf. Der Ball schlug oben im linken Eck ein. Nyland war zwar noch dran, aber konnte nicht abwehren (28.).

Ebenfalls ohne Chance wäre Nyland bei einem Freistoß für City aus 23 Metern halbrechter Position gewesen. David Silva führte aus und setzt den Ball Zentimeter neben das rechte Kreuzeck (37.). Kurz vor der Pause nahm De Bruyne noch einmal Tempo auf und das war zu viel für Villa.

Der Belgier pflügte durchs Mittelfeld und brachte den Ball, von der rechten Seite perfekt auf Gabriel Jesus. Der Stürmer versenkte die Hereingabe aus fünf Metern gekonnt gegen Nylands Laufrichtung (45.).

Im zweiten Abschnitt dauert es etwas bis City wieder Tempo aufnahm, dann bediente David Silva Agüero im Strafraum. Der Argentinier ging noch spielerisch an drei Gegenspielern vorbei und schob zum 5:0 ein (57.)

Die Villans hatten Glück, dass City noch weitere Chancen ungenutzt ließ. Die Gäste schlugen erst wieder zu, als Kortney Hause im Aufbau den Ball verlor und Agüero so zu seinem dritten Tor einlud. Der Angreifer tauchte frei vor Nyland auf und bleibt gewohnt eiskalt (81.).

In der Schlussminute schenkte der eingewechselte Ilkay Gündogan Villa noch den Ehrentreffer. Der deutsche Nationalspieler ließ gegen Trezeguet das Bein stehen und der nahm das dankend an. Den fälligen Elfmeter versenkte El Ghazi sicher links oben (90.+1).

Die Stimmen:

Dean Smith (Trainer Aston Villa): "Es war eine harte Erfahrung. Wir wissen, dass sie eine erstklassige Mannschaft haben, aber einige der Tore, die wir abgeben haben waren schrecklich.”

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): "Er (Kun Agüero Anm. d. Red.) ist eine Legende und Legenden erheben sich heute Abend. Thierry Henry ist einer der unglaublichsten Spieler in dieser Liga und er wird stolz darauf sein, dass Sergio der Typ ist, der seinen Rekord bricht. Er war eine Legende und Sergio ist ebenfalls eine."

Sergio Agüero (Manchester City): "Ich freue mich über den Rekord, aber danke meinen Teamkollegen, weil sie mir immer helfen. Ich bin so glücklich. Ich möchte weiterhin viele Tore schießen, aber es hängt alles von meinen Teamkollegen ab."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Raheem Sterling

Raheem Sterling, der vor der Partie gefährlichste Angreifer der Citizens, kam gar nicht zum Einsatz und das obwohl er am letzten Spieltag ebenfalls nur eine Einsatzminute sah. An den 20 Spieltagen zuvor stand der englische Nationalspieler nur einmal nicht in der Anfangself des Titelverteidigers.

Die Statistik: 176

Der Treffer zum 5:0 war Kun Agüeros 176. Premier-Leauge-Tor. Er überholte damit Thierry Henry in der Schützenliste und ist jetzt der Ausländer mit den meisten Treffern in Englands Belétage. In der gesamten Torjägerliste liegt der Argentinier auf Platz fünf.