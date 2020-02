Huth hat eine steile Karriere hingelegt. Mit 16 Jahren ging er aus der Jugend von Union Berlin zum FC Chelsea. Dort konnte er sich nie richtig durchsetzen, wurde aber überraschend von Jürgen Klinsmann für die Heim-WM 2006 nominiert.

In seiner Vita stehen zudem drei englische Meisterschaften. Zwei mit Chelsea (2005, 2006), sowie eine mit Leicester City (2016). Bei den Foxes war Huth in der Meistersaison gesetzt. Heute verspürt der ehemalige Innenverteidiger allerdings überhaupt keine große Lust mehr am Fußball:

" Ich habe mir alles reingezogen: vor dem Training, nach dem Training, vor dem Spiel … Alles, was man über Fußball wissen konnte, musste ich wissen. Inzwischen habe ich das Gefühl: Ich muss einfach nur weg vom Fußball. Am Ende meiner Karriere hatte ich einfach die Schnauze voll. "

Huth erzählte zudem, dass er bereits 2018 die Lust am Spiel verlor. "Im letzten Jahr meiner Karriere wollte ich eigentlich schon nicht mehr zum Training gehen."

Karrierende als Erleichterung für Huth

Das Karrierende tat Huth dann besonders mental gut: "Das war wie eine Erlösung." Den Fußball vermisse er heute nicht mehr. Vielmehr störe Huth, "dass viele mich nur als Fußballer kennen und als Fußballer sehen. Ich kann auch anders. Ich kann mehr als nur Fußball spielen."

Die Bedeutung des Spiels könne der England-Legionär erst heute richtig einschätzen. "Ich merke erst jetzt nach der aktiven Karriere, wie unwichtig der Fußball eigentlich ist. Wenn man selbst noch mitten drin steckt, denkt man, dass dieses Geschäft so unheimlich bedeutend ist. Aber das ist es gar nicht."

Robert Hith (Mitte) wurde mit Leicester City 2016 Englischer MeisterGetty Images

Huth rät Nachwuchsspielern "Plan B" zu haben

Nach seiner aktiven Zeit dauerhaft TV-Experte zu arbeiten, komme für den Berliner nicht in Frage:

" Es gibt bessere Dinge im Leben. "

Huth hat sich dafür entschieden ein Studium aufzunehmen und studiert "Sporting Directorship". Ambitionierte Nachwuchsspieler müssten laut Huth immer folgendes bedenken: "Von all den Jugendspieler in den großen Akademien kann am Ende ein Prozent vom Fußball leben. Das erzählt dir natürlich niemand."

Auch er habe damals keine Alternativplan gehabt, als er zum FC Chelsea ging: "Ganz ehrlich: Ich habe keine Ahnung. Ich bin da hin und habe gedacht: Alles wird gut. Ich hatte nie einen Plan B. Wenn es nicht geklappt hätte – keine Ahnung, wie ich heute aussehen würde. Ich vermute mal, nicht so positiv."

