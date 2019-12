Rückschlag für ManCity: Pukki führt Norwich zum Überraschungssieg

So lief das Spiel:

Am fünften Spieltag der Premier League empfing Aufsteiger Norwich City den amtierenden Meister Manchester City. Die Canaries unter der Leitung von Daniel Farke musste im Vergleich zu 0:2 Niederlage bei West Ham United vor der Länderspielpause verletzungsbedingt vier Mal wechseln. Die deutschen Akteure Moritz Leitner, Tom Trybull und Christoph Zimmermann sowie Rechtsverteidiger Max Aarons wurden von Kenny McLean, Alexander Tettey, Ibrhaim Amadou und Sam Byram ersetzt. Somit stand mit Marco Stiepermann nur ein Deutscher in der Startelf von Norwich, Ex-Schalker Ralf Fährmann saß nur auf der Bank.

Sein Gegenüber Pep Guardiola änderte nach dem 4:0-Sieg gegen Brighton & Hove Albion Startelf auf drei Positionen: John Stones, Ilkay Gündogan und Bernardo Silva kamen für Aymeric Laporte (verletzt), Kevin de Bruyne und Riyad Mahrez (beide Bank) in die Partie.

Die Gäste hatten wie erwartet von Beginn an viel Ballbesitz, doch kam es in den ersten 15 Minuten zu keinerlei Torchancen auf beiden Seiten. Mit der ersten Ecke der Partie stellt Norwich den eigentlichen Spielverlauf auf den Kopf, als McLean die Hereingabe von Emiliano Buendia per Kopf zur Führung verwandelte (18. Minute).

Manchester City baute sofort nach dem Rückstand wieder Druck auf und kam durch Raheem Sterling (21.) zu einer ersten Annäherung und in Person von Sergio Agüero zu einer ersten Großchance. Der Topstürmer kam nach einer Flanke von Sterling am zweiten Pfosten zum Kopfball, dieser rauschte jedoch über das Tor(28.).

Statt des Ausgleichs fiel im Gegenzug das 2:0. In einem schönen Konter schickt Stiepermann den Ex-Schalker und Topscorer Teemu Pukki auf dem rechten Flügel. Pukki täuschte im Strafraum den Schuss an, legte gekonnt auf Todd Cantwell rüber, der dann nur noch einschieben musste.

City fuhr auch danach die gleiche Taktik wie zuvor und kam kurz darauf mit Sterling’s Kopfball zu einem Pfostentreffer (31). Sekunden vor der Pause belohnte sich die Elf von Guardiola und kam nach einer Flanke von Bernardo Silva durch Agüero zum Anschlusstreffer (44.).

Norwich trotzt der Dominanz des Meisters

Direkt nach der Pause lieferte sich das Innenverteidiger-Duo Stones und Nicolás Otamendi einen Fehler-Doppelpack. Erst vergab Pukki vor City-Keeper Ederson (48.), aber nur eine Minute später schnappte sich Buendia von Otamendi den Ball und legte überlegt für Pukki auf, der locker zum 3:1 einschob (49.).

Guardiola brachte wenig später de Bruyne, der sich als belebendes Element auszeichnen sollte. Zwischen der 55. und 70. übte Manchester City großen Druck aus, ehe sie sich bis zur absoluten Schlussphase eine Auszeit nahmen (70. bis 80. Minute: 68% Ballbesitz für Norwich).

Erst ab der 80. Minute wurde Norwich wieder am eigenen Strafraum eingekesselt, was schließlich im Anschlusstreffer von Rodri mündete. Hier war die Verteidigung einmal nicht schnell genug vor dem Ball und der Spanier nutze das mit einem trockenen Schuss ins linke untere Ecke eiskalt aus (88.).

In der Schlussphase wurde Norwich-Keeper Krul zum Matchwinner, als er sowohl gegen Otamendi (88)., Aguero (92.) als auch Sterling (94.) parierte. Viele Male zuvor war immer ein Verteidiger mit einem Bein dazwischen, ehe Krul überhaupt einschreiten musste.

Am Ende gewann der Aufsteiger nicht ganz unverdient gegen den amtierenden Meister, welcher über weite Strecken der Partie viele Tugenden vermissen ließ. Die Canaries zeigten über 90 Minuten einen aufopferungsvollen Einsatz und das obwohl sie viele verletzungsbedingte Wechsel vornehmen mussten.

Die Stimmen zum Spiel:

Daniel Farke (Trainer Norwich City): “Ein großes Kompliment an unsere Fans. Sie waren entscheidend für unseren Sieg. Die Atmosphäre war sehr speziell und wir haben uns gefreut, ihnen ein gutes Ergebnis zu liefern. Der heutige Tag war wichtig für unser Selbstbewusstsein. Aber viele Teams unterscheiden sich in ihrem Stil. Ab heute müssen wir davon ausgehen, dass wir immer eine Chance haben, wenn wir zusammenhalten und mutig sind.”

Kenny McLean (Norwich City): “Ich glaube nicht, dass uns viele Leute eine Chance gegeben haben. Unsere Leistung war von der ersten Minute an hervorragend. Sie sind eines der besten Teams und wir haben uns gegen sie gestellt und hervorragende Arbeit geleistet. Es gibt uns Vertrauen, etwas, worauf wir aufbauen können, und zeigt, dass wir auf diesem Niveau gut genug sind."

Das fiel auf: Kevin de Bruyne

Kevin de Bruyne, Herzstück des Mittelfeld der Citizens, musste zunächst auf der Bank Platz nehmen. Für ihn rückte Ilkay Gündogan in die Startelf. Der Deutsche wusste allerdings wenig zu überzeugen, genauso wenig wie sein Partner im Mittelfeld David Silva. Erst mit der Hereinnahme von de Bruyne wirke Manchester City nach Standards aber auch aus dem Spiel heraus druckvoller und gefährlicher.

Der Tweet zum Spiel:

Durch den Überraschungssieg der Canaries schraubt Liverpool den Vorsprung auf Verfolger Manchester City auf fünf Punkte. Norwich City verbessert die Tabellensituation auf einen soliden zwölften Platz.

Die Statistik: 100%

Norwich City gab heute in den 90 Minuten genau drei Schüsse auf das gegnerische Tor ab. Alle drei fanden den Weg hinter Ederson in die Maschen. Dem Keeper ist an diesem Zufall nur wenig Schuld zu geben, trotzdem beweist dies die Kaltschnäuzigkeit und Effektivität der Gastgeber. (Zum Vergleich ManCity: acht Schüsse auf das Tor, zwei Tore).