"An diesem Punkt meiner Karriere frage ich mich: Will ich Teil einer neuen Mannschaft sein, etwas Neues aufbauen, oder will ich bei meiner Mannschaft bleiben und etwas Großes leisten?", sagte der 24-Jährige gegenüber "Sky Sports".

Der Nationalspieler, der erst im Sommer seinen Vertrag in Leipzig bis 2023 verlängert hatte, wird schon seit längerem mit Champions-League-Sieger FC Liverpool in Verbindung gebracht und flirtete auch aktiv mit dem LFC.

Nun nannte Werner auch erstmals konkret Manchester als mögliches Wechselziel:

" Zur Zeit gibt es zwei verschiedene Varianten. Die erste besteht darin, Teil einer Mannschaft wie Liverpool oder Manchester City zu werden. Sie haben ein gut funktionierendes Team. Zudem haben die Mannschaften auch großartige Trainer. "

Manchester United als mögliche Option

Werner überlege allerdings, ob er sich bereits einem fertigen Topteam anschließen möchte, "weil die Situation für jedes Mitglied schon so schwierig ist". Konkurrenz- und Erfolgsdruck seien dort entsprechend hoch.

"Die andere Seite sind Teams, die einige große Veränderungen brauchen, weil sie nur ein paar große Titel gewonnen haben, aber nicht mehr in der Lage sind, auf höchstem Niveau zu konkurrieren. Für mich ist Manchester United eine dieser Mannschaften", so Werner weiter.

Doch es gibt auch weiterhin die Variante, dass Werner Leipzig die Treue hält, zumindest vorerst. Bei den Sachsen ist der gebürtige Stuttgarter gesetzt und in Topform, hat in 25 Bundesligapartien bereits 21 Treffer erzielt. RB liegt sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League noch aussichtsreich im Rennen.

Gegen Tottenham Hotspur (heute ab 21 Uhr im ) winkt Leipzig nach dem 1:0-Hinspielerfolg der erstmalige Einzug in das Viertelfinale der Königsklasse.

