Einen Vorgeschmack auf die nächste Spielzeit könnte Timo Werner bereits im Achtelfinale der Champions League bekommen haben.

Mit seinem aktuellen Arbeitgeber RB Leipzig schaltete der Nationalspieler in der Champions League Tottenham Hotspur mit einem deutlichen 3:0 (2:0)-Heimerfolg aus. Den Weg ins Viertelfinale ebnete Werner höchstpersönlich mit einem verwandelten Foulelfmeter im Hinspiel (1:0).

Liverpool: Werner heizt Transfergerüchte an

Auch in der kommenden Saison scheint ein Duell mit den Spurs durchaus im Bereich des Möglichen - allerdings dann wohl nicht mehr im Trikot der Sachsen. Der 24-Jährige wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung gebracht und auch er selbst liebäugelt mit einem baldigen Abgang aus Leipzig. Wohin es ihn verschlägt, ließ Werner bislang jedoch offen.

"Ich denke schon, dass ich das Potenzial habe, in einer großen Mannschaft spielen zu können. Nur ich glaube, dass es dann nochmal andere Abläufe gibt, weil dann der Druck nochmal viel größer ist", heizte der Torjäger die Gerüchte um seine Person vor der Corona-Krise weiter an.

Timo Werner - RB LeipzigGetty Images

Sein Bewerbungsschreiben gab Werner in der laufenden Saison in Form von 39 Scorerpunkten (27 Treffer, 12 Vorlagen) in 36 Partien eindrucksvoll ab. Hinzu kommt, dass er von einem Wechsel zum Team von Jürgen Klopp alles andere als abgeneigt zu sein scheint:

" Liverpool ist im Moment das beste Team der Welt. Wenn man damit in Verbindung gebracht wird, macht mich das sehr stolz. Das ist toll, aber ich weiß, dass in Liverpool viele gute Spieler spielen und ich mich verbessern muss. Ich muss noch viel lernen, um auf dieses Level zu kommen und dort zu spielen. "

Video - Viererpacker auf Zlatans Spuren: Das ist Josip Ilicic 01:26

Braucht Liverpool Werner überhaupt?

Mit jener Aussage traf der 24-Jährige den Nagel auf den Kopf. Trotz der großen Qualität, die Werner zweifelsohne besitzt, stellt sich tatsächlich die Frage, ob Liverpool ihn überhaupt braucht.

Schließlich verfügen die Reds über eine hervorragend funktionierende Offensivreihe um Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino. Letzteren müsste Werner mutmaßlich verdrängen, um sich im Team von Trainer Jürgen Klopp dauerhaft zu etablieren.

Genau dies könnte sich für Werner zu einer Herkulesaufgabe herausstellen, denn der Brasilianer trug mit acht Treffer und sieben Vorlagen maßgeblich zum Höhenflug des FC Liverpool in der Premier League bei und ist ein wichtiges Puzzlestück in Klopps Offensivarmada.

Nicht umsonst stellt der amtierende Champions-League-Sieger aktuell eine der torgefährlichsten Sturmreihen (66 Tore) in ganz Europa.

Timo Werner - RB LeipzigGetty Images

Bereits im vergangenen Sommer sah sich der FC Bayern mit ebenjener Problematik konfrontiert, wohin man denn einen Angreifer in eine Elf mit einem Sturmkaliber der Marke Robert Lewandowski hinstellen könnte. Letztlich entschied sich der Rekordmeister trotz regem Interesse von Seiten Werners gegen einen Transfer.

Ein ähnliches Szenario könnte ihm nun in der kommenden Transferperiode erneut blühen. Sollte keiner der Liverpooler Offensivhydra die Anfield Road im kommenden Sommer verlassen, besteht bei den Reds wenig Bedarf an vorderster Front und Werner droht im Falle eines Wechsels sogar oftmals der ungeliebte Platz auf der Bank.

Frei von Konfliktpotential wäre ein Transfer an die Merseyside also nicht.

Liverpool der richtige Schritt für Werner

Andererseits könnte sich genau dies als der perfekte Schritt herauskristallisieren, da sich der Nationalspieler im Schatten des Trios in aller Ruhe an das neue System und die Spielweise in der Premier League gewöhnen könnte, ohne sofort die komplette Last der Offensive auf seinen Schulter tragen zu müssen.

Hinzu kommt der Faktor Klopp, unter dessen Leitung der ehemalige Stuttgarter reifen und die nächste Entwicklungsstufe erklimmen könnte. Zum Spielstil des amtierenden Champions-League-Siegers, der von intensivem Pressing und hohem Tempo geprägt ist, würde er in jedem Fall passen.

Werner müsste in dem Fall "nur" Divock Origi aus der Rotation verdrängen; der Belgier kam in der laufenden Saison immerhin auf 31 Prozent aller möglichen Einsatzminuten (und spielte damit mehr als beispielsweise der Ex-Leipziger Naby Keita im Mittelfeld).

Timo Werner bejubelt seinen Treffer gegen Tottenham HotspurGetty Images

Wann greift die Ausstiegsklausel - und wer zieht sie?

Bislang ist jedoch nicht nur das Transferziel die große Unbekannte, sondern auch die Höhe der Ausstiegsklausel, die Werner seit der Unterzeichnung seines neuen Kontraktes (bis 2023) im vergangenen Sommer besitzt.

Medienberichten zufolge soll die kolportierte Summe rund 60 Millionen Euro betragen und sich dynamisch von Transferperiode zu Transferperiode verringern. Der "Kicker" schrieb vergangenen Spätsommer sogar nur von 30 Millionen Euro - was äußerst erschwinglich für Interessenten ist.

Ein Manko dagegen: Quellen zufolge muss die Ausstiegsklausel für Werner bereits im Laufe des Aprils aktiviert werden - fraglich, ob ein Verein zuschlägt, solange die Corona-Krise die Welt fest im Griff hat.

RB-Sportdirektor Markus Krösche hat die Hoffnung auf einen Werner-Verbleib jedenfalls noch nicht aufgegeben. Der sagte kürzlich noch:

" Er weiß, was er an uns hat und wir wissen, was wir an ihm haben. Die Grundvoraussetzungen länger zu bleiben, sind da. Man muss sehen, was sich in den kommenden Wochen und Monaten ergibt. "

Das könnte Dich auch interessieren: Dortmunds wichtigster Kampf findet auf dem Transfermarkt statt