Ein Video auf Twitter zeigt den Star-Trainer bei seiner Arbeit unweit des Tottenham-Trainingsgeländes. Dabei erklärte Mourinho:

" Ich bin hier, um 'Age UK Enfield' und 'Love Your DoorStep Enfield' zu helfen. Jeder kann Essen und Geld spenden oder sich als Freiwilliger melden. "

Es sei ganz einfach sich zu melden, so der SpursTrainer.

Tottenham startet Kampagne

Auch Tottenham Hotspur selbst hat eine Initiative gestartet, um in der Corona-Krise zu helfen. Bei "Shape up with Spurs" stellen die Engländer untere anderem auf YouTube und Facebook ein kostenloses Gesundheitsprogramm für Interessierte bereit.

Dabei kann man von Zuhause Video-Workouts machen, die von Fitness-Trainern erstellt wurden.

