Tottenham Hotspur - FC Liverpool live im TV, Livestream und Liveticker

Wer kann den FC Liverpool stoppen? Die Mannschaft von Jürgen Klopp ist in der gesamten Hinrunde der Premier League ohne Niederlage geblieben, liegt 13 Punkte vor dem ersten Verfolger Leicester City und hat dabei ein Match weniger als die Konkurrenz absolviert. Tottenham hat nach gutem Beginn etwas an Boden verloren, liegt in der aktuellen Tabelle nach 21 Spieltagen auf Rang sechs.

Die Premier League live im TV

Sky zeigt das Match zwischen den Spurs und Liverpool am 11. Januar ab 18:30 Uhr live im TV.

Tottenham - Liverpool im Livestream

"Sky" bietet die Partie wie alle Premier-League-Matches auch im Livestream bei SkyGo an.

Das Match im Liveticker

Bei Eurosport.de halten wir euch über die Premier League auf dem neusten Stand. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Match zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool.