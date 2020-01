Durch die Verletzung steht auch hinter Kanes Einsatz im Champions-League-Achtelfinale gegen Herbstmeister RB Leipzig (Hinspiel am 19. Februar) ein Fragezeichen.

"Kopf hoch. Harte Zeiten überdauern nicht, harte Leute schon", schrieb Kane nach der Diagnose in den Sozialen Medien. Der Angreifer, der in dieser Saison bereits elf Treffer in 20 Ligaspielen erzielt hat, war in der Partie am Mittwoch in der 75. Minute ausgewechselt worden.

(SID)