Allerdings ist Heung-Min Son weiterhin körperlich beeinträchtigt: Am 16. Februar hatte er sich den Arm gebrochen.

Am Wochenende war Son, der in der Bundesliga für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen spielte, mit der Erlaubnis der Spurs trotz der Ausgangsbeschränkungen in Großbritannien wegen der Corona-Pandemie aus "persönlichen Gründen" in seine Heimat gereist.

Erfolg bei Asienspielen: Son muss nur in die Grundausbildung

In Südkorea sind alle arbeitsfähigen Männer dazu verpflichtet, fast zwei Jahre lang Militärdienst zu leisten. Son war davon befreit worden, nachdem er mit der Nationalmannschaft 2018 die Asienspiele gewonnen hatte. Die dreiwöchige Grundausbildung sowie rund 500 Stunden gemeinnützige Arbeit muss er dennoch absolvieren.

Wie in der Bundesliga ruht auch in der englischen Premier League wegen der Coronakrise bis mindestens zum 30. April der Ball.

Das könnte Dich auch interessieren: BVB-Antrag angenommen: Moukoko darf bald schon Bundesliga spielen

(SID)