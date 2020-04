Mauricio Pochettino wurde erst im November 2019 bei Tottenham Hotspur entlassen. Doch schon jetzt träumt der 48-Jährige von einer Rückkehr zu den Spurs. Im Interview mit "BT Sport" meinte Pochettino: "Seit dem Tag, an dem ich den Klub verlassen habe, ist es mein Traum, dass ich irgendwann zurückkomme und die Arbeit dort beende." Über fünf Jahre trainierte der Argentinier den Premier-League-Klub.

Man sei sehr nah an den großen Titeln in der Premier League und Champions League dran gewesen, erklärte Pochettino weiter, scheiterte aber jeweils kurz vor dem Ziel. In der Saison 2018/19 erreichten die Spurs mit dem ehemaligen PSG-Profi an der Seitenlinie das Finale der Königsklasse. Gegen den FC Liverpool zogen die Londoner aber den Kürzeren.

Wenige Jahre zuvor stellte Tottenham zudem einen neuen Vereinsrekord in der Liga auf. 2016/17 holten die Spurs 84 Punkte und kämpften bis zuletzt mit dem FC Chelsea um den Titel, der am Ende aber an die Blues ging. Auch in seiner ersten Saison verlor Pochettino mit den Spurs das Endspiel im League Cup gegen Chelsea.

Der 48-Jährige schwärmte dennoch von seiner Zeit in London. "Es war eine großartige Reise, die so geendet hat, wie es niemand wollte", erzählte er "BT Sport": "Aber in meinem Herzen weiß ich, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden."

Pochettino angeblich Favorit in Newcastle

Sein Weg in Tottenham sei jetzt aber "zu Ende, und ich schaue natürlich in die Zukunft, um weiterzuziehen." Für ein neues Projekt habe er viel Motivation, erklärte Pochettino. Aktuell ist der Argentinier als neuer Coach von Newcastle United im Gespräch und gilt dort als Favorit auf den Posten. Das berichtet "Sky Sports UK".

Demnach soll Pochettino bei den Magpies zum Topverdiener in der Trainergilde aufsteigen. Rund 22 Millionen Euro könnte der 48-Jährige offenbar in Newcastle verdienen. Dort steht angeblich eine Übernahme des Klubs durch ein Konsortium aus Saudi-Arabien an. Doch auch Real Madrid und PSG sollen schon Interesse gezeigt haben.

Trotz neuer Jobs wolle er "vielleicht in fünf, vielleicht in zehn Jahren" zu Tottenham zurückkehren. "Bevor ich sterbe, möchte ich Tottenham wieder trainieren, und, wenn möglich, einen Titel holen." Vor allem die Anhänger der Spurs hinterließen bei Pochettino bleibenden Eindruck.

"Ich möchte wissen, wie es sich anfühlt einen Titel mit Tottenham zu gewinnen, denn die Fans sind großartig und die Liebe, die uns entgegengebracht wurde, war toll. Das wäre eine tolle Möglichkeit, um die Liebe zurückzugeben, die uns vom ersten Tag an gezeigt wurde", meinte der Ex-Coach.

