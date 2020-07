Tottenham Hotspur hat das Nordlondon-Derby am 35. Spieltag der Premier League für sich entschieden. Das Team von José Mourinho bezwang den FC Arsenal im Kampf um die Europa-League-Plätze mit 2:1 (1:1). Alexandre Lacazette hatte die Gäste per Traumtor in der 16. Minute in Führung gebracht, die Heung-min Son postwendend konterte (19.). Verteidiger Toby Alderweireld sorgte für die Entscheidung (81.).

So lief das Spiel:

Steht das North London Derby an, geht man wohl von einer spannenderen Ausgangslage aus als ein Duell zwischen dem Tabellenzehnten und dem Tabellenachten. Doch auch wenn beide Teams in dieser Saison um keine Spitzenplätze mehr mitspielen und es realistisch gesehen nur mehr um die Europa League geht, war von Beginn an viel Würze in der Partie.

Nach nur 20 Sekunden hatte Tottenham in Person von Son die erste dicke Chance im Spiel – sein Versuch im Sechzehner konnte Spurs-Keeper Hugo Lloris jedoch ohne Probleme klären. Im Vergleich zu den letzten Partien der Spurs spielte Tottenham in den ersten Minuten überraschend aggressiv und offensiv.

Arsenal kam mit der Zeit etwas besser ins Spiel. Alexandre Lacazette und seine Kollegen suchten immer wieder eine Lücke in der Spurs-Abwehr, doch Moussa Sissoko passte stets aufmerksam auf und konnte die letzten Pässe der Gunners unterbinden.

Nach 18 Minuten raschelte es das erste Mal im Tor. Im Tor von Lloris. Aurier verlor zuvor beim Klärungsversuch den Ball, legte ihn anschließend unfreiwillig vor und der heranstürmende Lacazette zimmerte den Ball ansatzlos ins linke obere Eck. Ein Traumtor zum 1:0. Nur 128 Sekunden später: Die Antwort der Spurs! Sedad Kolasinac mit einem einen grottenschlechten Rückpass auf David Luiz, der Brasilianer bakam die Kugel nicht rechtzeitig vor Heung-min Son weg und der Koreaner traf mit einem herrlichen Lupfer über Gunners-Keeper Emiliano Martínez zum 1:1.

Anschließend musste man ein wenig warten, um Torabschlüsse zu sehen. Dafür sah man ab der 30. Minute gleich zwei. Zuerst ließ Ben Davies mit einem Riesenschuss die Latte hinter Bernd-Leno-Ersatz Martinez wackeln, Augenblicke darauf war es Nicolas Pépé, der zuvor super von Lucas Moura bedient worden war und seinen Abschluss knapp neben den Pfosten setzte. Mit dem 1:1 ging es anschließend in die Pause.

Die zweite Halbzeit gehörte dann ausschließlich den Gunners. Das Team von Mikel Arteta kam nicht nur wesentlich besser aus den Kabinen, sie drängten die Spurs richtig tief in die eigene Hälfte und erarbeiteten sich phasenweise bis zu 80% Ballbesitz.

Dennoch konnten die Jungs in den roten Trikots keinen Profit aus der Drangphase schlagen. Gute zehn Minuten vor dem Ende setzte der schon müde wirkende Son einen klasse Ball auf den ersten Pfosten, wo Toby Alderweireld per Kopf zur Stelle war und die Partie schließlich drehte. 2:1 für Tottenham. Verdient? Jein. Aber Arsenal fand auch in den letzten Minuten keine Antwort auf das passive Spiel der Spurs und so endete das North London Derby mit 2:1 für das Team von José Mourinho, das sich nun wieder Hoffnungen auf Europa machen darf.

Das fiel auf: Passive Spurs

Ob der Trainerwechsel von Mauricio Pochettino zu José Mourinho dem Spiel der Spurs genutzt oder eher geschadet hat, wird sich in dieser Saison wohl noch nicht pauschal beantworten lassen. Dennoch wirkt das vom Portugiesen gecoachte Team nicht nur sehr müde, sondern auch ideenlos und über weite Strecken zu passiv. Für die Offensiv-Power im Kader ist das äußerst spärlich, was die Spurs auch heute wieder auf dem Platz zeigten. Mourinho wirds egal sein, immerhin konnte man (so) drei Punkte einfahren.

Der Tweet zum Spiel:

Eine treffende Zusammenfassung für das heutige Spiel von Arsenal.

Die Statistik zum Spiel:

