Tottenham Hotspur mit Trainer José Mourinho hat sein Heimspiel gegen den Fc Everton mit 1:0 (1:0) gewonnen und damit einen wichtigen Dreier im Kampf um die internationalen Plätze eingefahren. Das einzige Tor des Tages erzielte Michael Keane in der 24. Minute. Der englische Innenverteidiger traf allerdings ins eigene Tor.

So lief das Spiel:

Einer einer umkämpften, aber ereignislosen Anfangsphase ohne jegliche Torabschlüsse dauerte bis zur 21. Minute, ehe Lucas Moura den ersten gefährlichen Torschuss aus der Distanz abgab (21.).

Die Mourinho-Elf blieb in den folgenden Minuten auf dem Gaspedal und belohnten sich kurz darauf mit der Führung. Einen Abschluss von Giovanni Lo Celso fälschte Evertons Abwehrchef Michael Keane unglücklich zur Spurs-Führung ins eigene Tor ab (24.).

Everton agierte lange weitgehend ideenlos im Spiel mit Ball und gab erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den ersten gefährlichen Schuss in Richtung des beschäftigungslosen Hugo Lloris ab. Richarlisons Versuch aus 15 Metern rauschte knapp am linken Pfosten vorbei (45.+5).

Everton agierte nach dem Seitenwechsel zwar deutlich aktiver, die Chancen aber hatten die Hausherren. Erst scheiterte Heung-Min Son aus spitzem Winkel am gut reagierenden Jordan Pickford (53.), wenig später zielte der Koreaner per Schlenzer aus 19 Metern etwas zu weit nach rechts (64.).

Evertons Angriffsbemühungen fehlte es oft an Ideenreichtum und Überraschungen, sodass Tottenham die Führung souverän bis in die Nachspielzeit verteidigte. Dort probierten es Richarlison (90.+1) sowie Djibril Sidibé (90.+3) nochmal mit Distanzschüssen, ließen dabei aber die nötige Genauigkeit vermissen.

Tottenham wahrt durch den Sieg die Chancen auf das internationale Geschäft, während sich Everton von diesem Ziel wohl endgültig verabschieden muss.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Kurzes Handgemenge zwischen Son und Lloris

Nach 45 Minuten gerieten mit Torwart Lloris und Angreifer Son zwei Spurs-Spieler beim Gang in die Kabine kurz, aber heftig aneinander. Lloris hatte zuvor die Defensivarbeit Sons bemängelt, was der Südkoreaner nicht auf sich sitzen lassen wollte. Einige Teamkollegen mussten die beiden Streithähne trennen, um Schlimmeres zu verhindern.

Die Statistik: 10

Von zehn Heimspielen gegen Everton hat José Mourinho in seiner Trainerlaufbahn noch kein einziges verloren.

