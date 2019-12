Im Interview mit der schwedischen Zeitung "Sportbladet" erklärte der 21-Jährige: "Ich kann aber keine Legende werden, wenn ich Liverpool verlasse, um wo anders zu spielen. Deshalb liegt mein Fokus darauf, den Klub so erfolgreich wie möglich zu machen."

Alexander-Arnold schwärmte auch von Trainer Jürgen Klopp, der den jungen Engländer seit 2016 immer mehr in die erste Mannschaft integrierte. Vor allem die Kommunikation des ehemaligen Dortmund-Coaches – gerade mit jungen Spielern – beeindruckt den gebürtigen Liverpooler:

" Er [Klopp] spricht immer davon, wie wir uns verbessern können, was wir machen können, um ins Team zu kommen, was wir tun müssen, um dies zu erreichen. So etwas muss man natürlich als junger Spieler hören. Man muss das Gefühl haben, dass der Trainer dir eine Chance gibt. "

Alexander-Arnold ist der wertvollste Verteidiger

Klopps Art mit den Spielern zu kommunizieren sei sehr wichtig, so Alexander-Arnold. "Man zweifelt nie an sich selbst, wenn der Trainer einem sagt, was man machen oder wie man sich verbessern muss, um zu spielen", erläuterte der englische Nationalspieler.

Trotz seines jungen Alters hat Alexander-Arnold auch schon genaue Pläne nach der aktiven Karriere. Sicher ist er sich dabei, dass er dem Sport in irgendeiner Weise treu bleibt. "Aber ob ich TV-Experte oder Trainer werde, sehen wir noch. Der Fußball kann in zehn bis 15 Jahren komplett anders aussehen", so der Liverpool-Spieler.

Alexander-Arnold steht bis 2024 bei den "Reds" unter Vertrag. Sein Marktwert hat sich dank der starken Leistungen im Team des Champions-League-Siegers massiv gesteigert - innerhalb eines Jahres von 35 auf 110 Millionen Euro. Damit löste der Youngster Teamkollege Virgil van Dijk (100 Mio. Euro) als wertvollsten Abwehrspieler der Welt ab.

