Die Stars der Premier League wurden zuletzt öffentlich angezählt, da sie nicht auf die geforderten 30 Prozent ihres Gehaltes verzichten wollten. Ex-Hertha Profi Valentino Lazaro hat sich in der "Sport Bild" nun zur Debatte geäußert und sowohl die Premier League als auch seinen Klub Newcastle United für ihren Umgang scharf kritisiert. Für ihn grenze die Art und Weise seines Vereins an Erpressung.

"Wir Spieler stehen jetzt doof da, aber die Klubs sind ohne irgendwelche Bedingungen auf uns zugekommen und haben 30 Prozent gefordert. Zwei Tage später wurden wir dann von der Liga schon öffentlich an den Pranger gestellt. Es kam aus dem Nichts, hat sich angefühlt wie eine Pistole auf der Brust", klagte der 24-Jährige und betonte:

"So sieht keine faire Kommunikation aus. Jeder will etwas Soziales leisten, dann aber bitte für den richtigen Zweck."

Demnach möchten Valentino Lazaro und seine Mannschaftskollegen bei Newcastel United selbst entscheiden, in welche Bereiche das von ihnen bereitgestellte Geld fließt. "Wir wollen unser Geld lieber direkt an lokale Geschäfte, Einrichtungen und Krankenhäuser weitergeben und so Gutes tun. Das fehlende Geld für Vereinsmitarbeiter sollte aus unserer Spielersicht von den Vereinen getragen werden", so der ehemalige Profi von Hertha BSC weiter.

"Kaum ein Verein ist von der Existenz bedroht"

Der von Inter Mailand an Newcastle ausgeliehene Lazaro bestätigte weiter, dass sowohl er als auch seine Mitspieler bereits auf einen Teil ihres Salärs verzichten würden.

"Wir Newcastle-Spieler stellen Teile unserer Wochengehälter zur Verfügung. Auch Spieler anderer Klubs machen so etwas. Man darf auch nicht vergessen, dass die Steuern der hohen Profigehälter wichtig für das englische Gesundheitssystem sind", führte der österreichische Nationalspieler aus.

Im Gegensatz zu anderen europäischen Ligen sieht er die Premier League dagegen in einem finanziell stabilen Zustand:

"Den meisten Teams geht es hier deutlich besser als im Rest Europas. Kaum ein Verein ist von der Existenz bedroht."

