Louis van Gaal hat seine vorzeitige Entlassung bei Manchester United 2016 in einem Interview als die größte Überraschung seiner Karriere bezeichnet. Er habe nicht damit gerechnet, dass United ihn ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages durch José Mourinho ersetzen würde, schilderte er gegenüber dem "Mirror". Seine Frau Truus habe das jedoch im Gefühl gehabt. Mit Mourinho will er sich nicht versöhnen.

Die letzten sechs Monate bei Manchester United hätten sich angefühlt, als werde er zum Galgen geführt, beschrieb Louis van Gaal die Situation im Jahr 2016.

Der Niederländer gewann mit United am Saisonende zwar den FA Cup, wurde aber nur 24 Stunden später entlassen.

Premier League Liverpool auf der Jagd: Zwei Top-Teenager für die Reds? VOR 4 STUNDEN

"Diese sechs Monate zu überleben war das Härteste, was ich mitgemacht habe, weil ich permanent meinen Kopf in der Schlinge hatte", sagte van Gaal dem "Mirror". Er selbst habe dennoch nicht damit gerechnet, gefeuert zu werden.

"Von Januar an hat mich meine Ehefrau Truus davor gewarnt. Sie ist eine Frau - und Frauen haben einen gewissen Instinkt für solche Dinge."

Louis van Gaal enttäuscht von Manchester United

ManUtd-Boss Ed Woodward habe ihm seinerzeit übel mitgespielt, behauptet van Gaal: "Ich habe nicht kommen sehen, was Woodward wirklich im Schilde führte, aber Frauen haben da andere Qualitäten als Männer. Ich habe wirklich nicht mitbekommen, dass da etwas im Busch war."

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Van Gaal war 2014 als Vize-Weltmeister mit den Niederlanden zu Manchester United gewechselt und hatte bei den Red Devils einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Nach Platz sieben in der Vorsaison führte der Niederländer United 2014/15 in der Premier League auf Platz vier und damit in die Champions League zurück, in der er allerdings 2015/16 am VfL Wolfsburg und der PSV Eindhoven in der Gruppenphase scheiterte. In der Europa League war dann im Achtelfinale gegen den FC Liverpool Schluss (0:2, 1:1).

Van Gaal nicht gut auf Mourinho zu sprechen

Das zweite van-Gaal-Jahr schloss United in der Liga "nur" auf Platz fünf ab - zu wenig für die Bosse, trotz des Triumphs im FA-Cup. "Ich war komplett überzeugt davon, dass ich meinen Vertrag erfüllen darf und noch eine dritte Saison bei United haben werde. Und es war die größte Überraschung meines Lebens, als Woodward mich feuerte", erklärte der 68-Jährige im Rückblick.

Louis van Gaal als Trainer von Manchester United 2016 Fotocredit: Imago

Im Nachhinein gesehen sei sein Engagement in Manchester die härteste Erfahrung seines Lebens gewesen: "Ich habe oft gegen Widerstände angekämpft - intern in Klubs und auch im Nationalverband. Aber das war nichts im Vergleich zu dem, was mich bei Manchester erwartete."

Auf José Mourinho, der ihn 2016 in Manchester beerbte, ist van Gaal bis heute nicht gut zu sprechen. Beide hatten Ende der 90er Jahre gemeinsam für den FC Barcelona gearbeitet - der Kickstart für Mourinhos Karriere. Van Gaal: "Er braucht mich nicht mehr anzurufen."

Louis van Gaal (l.) mit José Mourinho Fotocredit: SID

Van Gaal immens stolz auf Erfolge mit Manchester United

Im Interview ging van Gaal zudem darauf ein, dass er 2014 beinahe bei Tottenham Hotspur unterschrieben habe, ehe Manchester United auf den Plan trat.

"Ich war drauf und dran bei Tottenham zu unterschrieben, weil ich früher großer Fan des Klubs war - mein Vorbild war Jimmy Greaves. Aber sie sind nicht die Nummer eins in England. Das ist United", so van Gaal - und er selbst habe sich mal auferlegt, immer nur für die Nummer eins in einem Land arbeiten zu wollen.

Trotz aller Widerstände habe er in seiner letzten Saison als Trainer dennoch immer das Vertrauen der Spieler gehabt. Das mache ihn stolz. "Was ich bei ManUnited erreicht habe, sehe ich als größten Erfolg meiner Karriere an", sagte der ehemalige Coach des FC Bayern (2009-2011), "größer als jeder andere Titel oder das, was ich mit Holland bei der WM in Brasilien erreicht habe."

Der Sieg im FA Cup - 2:1 nach Verlängerung gegen Crystal Palace trotz einer Gelb-Roten Karte für Chris Smalling in der 105. Minute - habe ihm immens viel bedeutet: "Wir haben den FA Cup mit zehn Mann nach Verlängerung gewonnen und der FA Cup ist der prestigeträchtigste nationale Cup-Wettbewerb der Welt - es macht mich unglaublich stolz, dass ich ihn gewonnen habe."

QUIZ: Kennst Du alle Trainer des FC Bayern München?

Das könnte Dich auch interessieren: Nie wieder für Bayern? Coutinho droht Saison-Aus

Play Icon WATCH Ulreich vor Neustart in der Bundesliga: Bayern-Keeper umworben 00:01:16

Bundesliga Bericht aus England: Dortmund hat "next Sancho" im Visier VOR 5 STUNDEN