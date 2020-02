In Mönchengladbach wurde das Spiel gegen Köln abgesagt. "Da eine gesicherte Abreise der Fans dadurch nicht gewährleistet werden kann, hat sich Borussia Mönchengladbach in enger Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach, der Feuerwehr, der Polizei und der Deutschen Fußball Liga (DFL) zur Absage des Spiels entschlossen", hieß es in einer Mitteilung.

Das Spitzenspiel von Tabellenführer Bayern München gegen RB Leipzig (18.00 Uhr im Liveticker bei Eurosport) findet hingegen planmäßig statt.

Zudem fielen weitere Sportevents aus. Auch in den Niederlanden und in Belgien ist der Spielbetrieb nicht möglich.

Das könnte dich auch interessieren: Kein rheinisches Derby! Sturmtief sorgt für viele Absagen

(SID)