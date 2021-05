Daran habe man in den vergangenen Wochen seit der Übernahme von Interimstrainer Ryan Mason gearbeitet, meinte der Stürmer.

"Es verändert sich natürlich nicht über Nacht, aber ich denke, wir bewegen uns in die richtige Richtung", sagte Bale in dem Interview und fügte mit einer weiteren Spitze in Richtung Mourinho an: "Wir spielen wieder mehr wie Tottenham."