Laut dem üblicherweise gut informierten Transferexperten Fabrizio Romano verließ der 31-Jährige bereits am Freitagvormittag Madrid und flog in Richtung London.

Nach Informationen der "Daily Mail" verdient Bale bei den Spurs ein Jahresgehalt von mehr als 14 Millionen Euro. Einen Teil dieser Summe werde von den Königlichen finanziert, so die englische Zeitung. Wie die Spurs mitteilten, wird der Waliser zunächst für ein Jahr ausgeliehen und in dieser Zeit die Rückennummer 9 tragen.

In den zurückliegenden Monaten wurde der Offensivspieler von Real-Trainer Zinédine Zidane nicht mehr berücksichtigt. Bales Vertrag in Madrid läuft erst 2022 aus, doch einen Abschied wollte der Stürmer schon länger.

"Ich habe im vergangenen Jahr versucht, den Klub zu verlassen. Aber sie haben alles in der letzten Sekunde abgeblockt", beklagte Bale noch vor kurzem im Interview mit "Sky Sports" . Damals war ein Transfer in die chinesische Super League kurz vor Abschluss gescheitert.

Der Portugiese verriet vor einiger Zeit, dass er schon in Madrid Interesse an Bale hatte. "Das ist kein Geheimnis, und Gareth weiß das", sagte Mourinho noch am Mittwoch. Nun geht der Wunsch für "The Special One" mit etwas Verspätung in Erfüllung.