Zudem zitiert die Zeitung einen namentlich nicht genannten Insider, dass der eigentliche Wunschkandidat von United-Coach Ole Gunnar Solskjaer in BVB-Reihen weiter Erling Haaland sei. Die Wahrscheinlichkeit, den norwegischen Shootingstar verpflichten zu können, sei allerdings gering.

Sancho wechselte im August 2017 nach Dortmund. Sein aktueller Vertrag läuft bis noch bis Sommer 2023. In bisher 89 Einsätzen traf er 30 Mal für die Westfalen.

Zuletzt befand sich der Nationalspieler allerdings in einer kleinen Formkrise und konnte noch nicht an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen. Auch dies soll United angeblich zu denken geben - zumal die Red Devils inzwischen auch ohne Sancho zum Titelanwärter in der Premier League geworden sind.