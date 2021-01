Im Englischen gibt es eine Redewendung, die da lautet "to dodge a bullet". Laut "Daily Mirror" trifft dieses aktuell auf ManUnited zu. Der Klub glaubt nämlich, indem sie "der Kugel irgendwie ausweichen konnten", sind sie ernsthaften Problemen aus dem Weg gegangen. Die "Kugel" wäre in diesem Bild eine Verpflichtung von Jadon Sancho. 120 Millionen Euro hätte er Ablöse gekostet und United war drauf und dran, sie zu bezahlen. Letztlich entschieden sich die Bosse doch gegen einen Transfer - und Sancho rutschte bei Borussia Dortmund in eine Formkrise.