Die Unentschieden von Swansea City (2:2 gegen Wycombe) und FC Brentford (0:0 gegen Millwall) sorgten dafür, dass Norwich am Abend trotz erster Heimpleite nach 18 Spielen den Wiederaufstieg feiern konnte.

"Es ist eine harte Zeit, und wir hoffen, dass wir ihnen etwas Freude, Spaß und Ablenkung bringen konnten und sie glücklich gemacht haben", sagte Farke. Eine angemessene Aufstiegsfeier wollte Farke seinen Spielern natürlich nicht verbieten, "solange sie nicht zu müde sind." Er selbst sei "zu alt für lange Feiern, es war ein langer Tag, ich kann es kaum erwarten, auf mein Sofa zu kommen."

Vor dem Duell mit Bournemouth hatten die Canaries durch zuletzt elf Siege in 13 Spielen den Grundstein für den Aufstieg gelegt. Seit Mitte November stand die Farke-Elf nur einmal nicht an der Tabellenspitze, beim 7:0 (5:0) gegen Huddersfield Town feierte der Klub sogar den höchsten Erfolg seit fast 70 Jahren. Ihren Anteil am Aufstieg haben auch die Deutschen Christoph Zimmermann, Lukas Rupp und Marco Stiepermann.

