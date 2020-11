Der FC Southampton hatte in der Premier League am Freitagabend Newcastle United 2:0 (1:0) geschlagen und war damit überraschend (zumindest vorrübergehend) auf Platz eins der Tabelle gesprungen.

Das Team des Ex-Bundesliga Trainers Ralph Hasenhüttl (ehemals FC Ingolstadt und RB Leipzig) hat in acht Spielen bereits 16 Punkte gesammelt und damit genauso viele wie Meister FC Liverpool nach sieben Spieltagen.

GESTERN AM 15:12

"STOP THE COUNT", twitterte der Klub samt Tabelle. Also: Abbrechen, Southampton zum Meister erklären - so ähnlich, wie es Trump offenbar bei der US-Wahl verlangt.