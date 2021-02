Bei Arsenal, das zuvor nur einen Punkt aus den vergangenen drei Ligaspielen holte, kehrte der zuletzt rotgesperrte Nationaltorhüter Bernd Leno zurück in den Kasten.

Durch den Dreier gegen Leeds zogen die Gunners in der Tabelle an den Gästen vorbei und belegen mit nun 34 Punkten Rang zehn. Leeds hat als Elfter zwei Zähler weniger, allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.