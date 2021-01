Die Gäste aus Newcastle, die zuletzt sechs Spiele ohne Sieg geblieben waren, präsentierten sich zurückhaltend und überließen das Geschehen von Beginn an den Hausherren. Die Gunners versuchten die United-Defensive, die anfangs gut verschob und über weite Teile der ersten Hälfte solide stand, immer wieder mit Spielverlagerungen auf die Flügel auseinanderzuziehen.

Nach einer ersten kleineren Torannäherung des Ex-Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang in der neunten Minute hatte der Gabuner nur sieben Minuten später die Führung für den FC Arsenal auf dem Schlappen.

Nachdem Bukayo Saka mit einem Flachschuss aus halbrechter Position Newcastle-Schlussmann Karl Darlow zu einer Fuß-Abwehr zwang, kam der Ball in Richtung des zweiten Pfostens, wo Aubameyang lauerte. Der Stürmer bekam aus schwierigem Winkel zwar noch den Fuß an die Kugel, konnte diese aber nicht mehr kontrolliert aufs leere Tor bringen – das Leder landete am rechten Pfosten (16.).