Neben vielen Fans waren auch einige ehemalige Profis kritisch. Der Ex-Liverpool-Profi und jetzige "Sky"-Experte Jamie Redknapp meinte: "Anzuschauen, was Xhaka macht, ist wirklich schwierig."

Auch United-Legende Gary Neville, Experte für "BT Sport", schloss sich seinem Kollegen an. "Er begeht 800 Fouls pro Spiel", so der ehemalige Verteidiger. Aktuell rangieren die Gunners in der Premier League nur auf Platz 15.