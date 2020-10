In Zeiten von Corona hielten sich so einige Vereine auf dem Transfermarkt zurück und verzichteten auf die ganz großen Transfers. Chelsea fällt definitiv nicht in diese Kategorie.

Mit geschätzten 250 Millionen Euro Transferausgaben investierte der Londoner Club sogar fast so viel wie die gesamte Bundesliga zusammen (ca. 310 Millionen).

Bundesliga BVB "verblüfft": United wollte Schulz holen VOR 2 STUNDEN

Mit den Transfers von Timo Werner, Kai Havertz und Hakim Ziyech lag der Fokus bei den Neuverpflichtungen vor allem auf der Offensivabteilung.

Auf der Suche nach den Paraderollen

Bereits zehn erzielte Treffer in vier Ligaspielen können sich durchaus sehen lassen, dennoch scheint Frank Lampard noch nicht die Idealformation für seine Mannschaft gefunden zu haben. So spielte Werner bereits als Linksaußen, als alleinige Spitze sowie als zweiter Stürmer um den großen Loftus-Cheek herum.

Auch Havertz wechselte schon mehrfach zwischen rechter Seite und der Zehnerposition.

Beide Spieler konnten noch nicht das abrufen, was man sich erhofft hatte. Havertz wirkte nicht so spritzig wie man ihn eigentlich kennt, seine Aktionen wirkten insgesamt zu kompliziert. Er ist ein Spieler, der in engen Räumen Lösungen findet, weil er immer sowohl die Möglichkeit des letzten Passes als auch des Dribblings sieht und umsetzen kann.

Weil Chelsea allerdings zu statisch mit zu wenigen Laufwegen in die Tiefe agierte, fehlten Havertz oft die Anspielstationen.

Emerson, Ross Barkley und Kai Havertz vom FC Chelsea Fotocredit: Getty Images

Werner hingegen scheint schneller auf der Insel anzukommen. Mit seinem Tempo fällt er immer wieder auf, die ganz entscheidenden Situationen kommen allerdings noch nicht dabei herum. Als alleinige Spitze wird es für ihn wohl schwierig, da das Spiel mit dem Rücken zum gegnerischen Tor ohnehin nicht seine Stärke ist und die Verteidiger in der Premier League in der Regel körperlich sehr stark sind.

Wohin also mit dem neuen Offensivpotenzial?

Nach einem so klaren Umbruch in der Offensivabteilung muss man der Mannschaft einen gewissen Eingewöhnungsprozess zugestehen. Weil Knieprobleme Ziyech bislang ausbremsten, konnte Lampard auch noch keinmal seine drei Neuzugänge in der Offensive gemeinsam auf Wettkampfniveau testen.

4-2-3-1 als Lösung?

Mit der Rückkehr von Ziyech könnte ein 4-2-3-1 die Formation sein, die am besten zu den Spielern passt. Vor einer Doppelsechs mit Dirigent Jorginho und Abräumer Ngolo Kanté könnte Werner über die rechte Seite Tempo machen, während Havertz und Ziyech sich die Zehnerposition und die linke Seite teilen.

Weil mit Neuzugang Ben Chilwell und dem etablierten Marcos Alonso zwei sehr offensiv ausgerichtete Linksverteidiger im Kader stehen, ist es sinnvoll, die linke Position in der Offensive mit einem einrückenden Spieler zu besetzen. Havertz (oder eben Ziyech) könnte dann aus dem linken Halbraum agieren und sich immer wieder zwischen gegnerischem Sechser und Außenverteidiger anspielen lassen.

Werner würde in diesem Fall dann auf der rechten Seite aus einer breiteren Position agieren und mit diagonalen Wegen in die Tiefe auf Pässe durch die Schnittstelle lauern. So könnte er sein Tempo besser einbringen als wenn er schon von vornherein im Sturmzentrum stünde. Die Funktion des Wandspielers in vorderster Front sollte daher eher ein großer, körperlich starker Spieler wie Tammy Abraham oder Olivier Giroud übernehmen.

Eurosport-Check: Chelseas Offensive ist so gut besetzt wie schon lange nicht mehr. Dass der Motor nach so kurzer Zeit noch nicht ganz rund läuft, ist ganz normal nach einem derart großen Umbruch in einem Mannschaftsteil. Lampard wird sich nun zeitnah auf ein System festlegen müssen, damit sich Automatismen einspielen können. Eine offensive Dreierreihe aus Werner, Havertz und Ziyech würde für genug Kreativität und Tempo sorgen, um hinter einem klaren Stoßstürmer für reichlich Torgefahr zu sorgen.

Das könnte Dich auch interessieren: Evertons Wiederauferstehung: James und Inzaghis Erben

Start bei PSV: So lief Götzes erstes Training in Eindhoven

Premier League Neuer Anlauf: Arsenal will Özil mit aller Macht loswerden VOR 8 STUNDEN