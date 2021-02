Publiziert 20/02/2021 Am 14:24 | Update 20/02/2021 Am 14:30

Die Mannschaft von Chelsea-Trainer Thomas Tuchel startete stark und hatte schon in der 6. Minute eine gute Chance. Reece James hatte auf der rechten Seite viel Platz, chippte in den Strafraum auf die linke Seite zu Alonso. Dessen Volley-Schuss ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Im Anschluss neutralisieren sich beide Teams weitgehend, beide Mannschaften spielen ein starkes Pressing und unterbanden so den Angriffsaufbau des Gegners, Chelsea hatte aber deutlich mehr Ballbesitz.

Nach einer halben Stunde wurden die Zweikämpfe etwas intensiver geführt. Nachdem ein langer Pass von N'Golo Kanté Stürmer Werner nicht ganz erreichte, traf Southampton auf der anderen Seite zur Führung. Nathan Redmond spielte einen perfekten Schnittstellenpass zwischen die beiden Innenverteidiger von Chelsea auf Takumi Minamino. Der nahm den Ball gut mit, verzögerte zweimal und schob dann überlegt am herausgelaufenen Chelsea-Keeper Edouard Mendy vorbei ins Netz (34.). Nach einem Freistoß von Marcos Alonso aus dem Mittelfeld tauchte Kurt Zouma frei vor dem Tor auf und Zwang Torwart Alex McCarthy zu einer starken Parade (39.).

In den Minuten nach Wiederanpfiff verteidigte Southampton wieder sehr hoch, dieses Mal hatte Chelsea aber etwas mehr Platz. Zweimal wurde Timo Werner über die linke Seite geschickt. Einmal wurde seine Hereingabe von Southamptons Innenverteidiger Mohammed Salisu angefangen (50.), einmal ging sein Schuss aufs kurze Eck am Pfosten vorbei (52.). Nach einer Ecke von Chelsea holte Saints-Stürmer Danny Ings Mason Mount von den Beinen – der Gefoulte schoss den fälligen Strafstoß sicher in die rechte untere Ecke und verlud dabei Torwart McCarthy (54.).

Nach der wackeligen Anfangsphase der zweiten Halbzeit sortierte sich Southampton wieder und gestaltete die Partie ausgeglichen. Nach einer Ecke von der rechten Seite brachten die Gastgeber den zweiten Ball von links in den Strafraum, Jannik Vestergaard kam an den Ball und köpfe aus dem Stand ans linke Lattenkreuz (72.). In der 84. Minute tauchte James in halbrechter Position nach einer Mount-Flanke kurz vor dem Tor auf, sein Dropkick ging aber deutlich über die Latte. Danach passierte nicht mehr viel und Southampton eroberte sich einen Punkt.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Das Duell zweier ähnlicher Philosophien

Das Premier-League-Spiel Southampton gegen Chelsea war auch das Spiel der beiden ehemaligen Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl gegen Thomas Tuchel. Beide Trainer coachten ihre Schützlinge intensiv von der Seitenlinie, den Österreicher Hasenhüttl hörte man über die Außenmikrofone noch etwas deutlicher als Tuchel. Beide Trainer lassen ihre Mannschaften gerne mit einem starken Pressing spielen. Und genau so lief dieses Spiel. Chelsea hatte deutlich mehr Ballbesitz (in der ersten Halbzeit phasenweise mehr als 70 Prozent), aber richtig viele Großchancen entstanden dadurch nicht.

Southampton lief situativ früh an, zog sich gut zurück und betrieb einen hohen läuferischen Aufwand. Auch Chelsea eroberte nach Ballverlust dank des starken Gegenpressings schnell die Bälle zurück. So neutralisierten sich die Teams aufgrund ihrer ähnlichen Spielanlage über weite Strecken gegenseitig. In der zweiten Halbzeit zeigte sich etwas mehr die spielerische Qualität Chelseas, weswegen die Gäste zum Ausgleich kamen. Den Rückstand verhinderte Southampton durch seine disziplinierte Spielweise aber.

Die Statistik: 3

Takumi Minamino hat in den vergangenen fünf Premier-League-Spielen für den FC Southampton drei Tore erzielt. Im Februar war der Japaner vom FC Liverpool zu den Saints gewechselt, wo er sofort das Offensivspiel der Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl merklich verbesserte. Auch gegen Chelsea erzielte er nicht nur den Treffer zum 1:0, sondern bewegte sich im Mittelfeld bei eigenem und gegnerischem Ballbesitz sehr klug. In den 17 Spielen Premier-League-Spielen vor der Drei-Tore-in-fünf-Partien-Serie erzielte er übrigens kein Tor. In Liverpool trauten sie ihm nicht zu, der Mannschaft entscheidend weiterzuhelfen.

(SID)

