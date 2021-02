Der FC Chelsea hat mit dem 2:0-Sieg gegen Newcastle den vierten Tabellenplatz in der Premier League erobert. "Dass wir jetzt auf Platz vier stehen, ist sehr wichtig für uns, denn wir müssen die Champions League erreichen. Wenn wir so auch in den kommenden Spielen auftreten, dann kann die Saison noch sehr gut für uns ausgehen", meinte Werner.