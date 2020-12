Liverpool war optisch von Beginn an dominante, die Chancen hingegen hatten hauptsächlich die Hausherren. Nach vier Minuten schickte Ruben Loftus-Cheek Ivan Cavaleiro auf die Reise. Der Portugiese scheiterte freistehend aus spitzem Winkel an Alisson Becker. Zehn Minuten später setzte Ademola Lookman erneut den Portugiesen in Szene, der jedoch wie schon zuvor am brasilianischen Schlussmann scheiterte.

Nach einem starken Antritt von Cavaleiro musste Fabinho im Sechzehner zur Grätsche ansetzen und den Portugiesen vom Ball trennen. Der VAR griff bei dieser Szene jedoch ein und überprüfte, ob es Strafstoß hätte geben müssen. Der Brasilianer spielte allerdings klar den Ball, weshalb es normal weiterging (16.). Nach einem starken langen Ball von Ola Aina konnte Lookman von der Sechzehnerkante abziehen, doch Alisson war erneut auf dem Posten (25.). Nach der anschließenden Ecke verlor Mohamed Salah ein entscheidendes Duell gegen Lookman, der Bobby Reid im Sechzehner bediente. Der Jamaikaner ließ Alisson keine Chance und verwandelte ins linke Eck.

Kurz vor der Pause schaffte es Liverpool, seinen Ballbesitz auch in Chancen umzumünzen. Zunächst köpfte Sadio Mané nach einer Flanke von Curtis Jones aus 16 Metern übers Tor (40.). Anschließend bediente Trent Alexander-Arnold Stürmer Mohamed Salah im Sechzehner, doch der Ägypter verfehlte das Tor aus sechs Metern knapp (44.).

Direkt nach dem Wiederanpfiff wurde es auf beiden Seiten brenzlig. Zunächst wartete Andrew Robertson zu lange mit einer Klärungsaktion und schoss in der Folge Cavaleiro an, den Abpraller konnte Alisson gerade so entschärfen. Am Ende des anschließenden Konters scheiterte Salah aus 20 Metern an Alphonse Areola (46.). Die Reds bissen sich im zweiten Durchgang in der gegnerischen Hälfte fest und Fulham bekam keine gefährliche Chance mehr zustande.

Alexander-Arnold versuchte es nach einem kurzen Dribbling mit einem Schuss aus etwas spitzem Winkel, scheiterte jedoch am französischen Schlussmann (49.). Roberto Firmino bediente nach einer Balleroberung von Takumi Minamino Jordan Henderson im Sechzehner, der jedoch am glänzend reagierenden Areola scheiterte (62.). Einen Freistoß von Georginio Wijnaldum blockte der eingewechselte Aboubakar Kamara im Sechzehner mit der Hand und verursachte dadurch einen Strafstoß, den Salah verwandelte (79.). Die letzte Chance im Spiel hatte dann Jones, der zunächst über den halben Platz sprintete, doch dann in Areola seinen Meister fand (83.).

Die Stimmen zum Spiel:

Bobby Reid (Spiele des FC Fulham): "Ich denke, es gibt Positives mitzunehmen, etwas frustrierend, aber die Jungs stecken da drin und ich denke, es war eine positive Performance. Es war schön zum Warmachen das Klatschen der Fans und die Atmosphäre zu hören, es zauberte allen ein Lächeln aufs Gesicht. Es gab uns einen Schub und die Jungs haben alles gegeben und wir freuen uns, einen Punkt geholt zu haben."

Jordan Henderson (Kapitän von Liverpool): "Wir sind erst nach den ersten 30 Minuten richtig reingekommen, was man in der Premier League nicht machen kann, oder man wird bestraft, was wir wurden. Wir beendeten die erste Halbzeit stark und kamen in der zweiten Halbzeit heraus und dominierten und hätten noch ein oder zwei Tore machen sollen. Enttäuscht über den Start, aber zufrieden mit der Reaktion."

Das fiel auf: Viel Ballbesitz, aber wenig Ertrag.

Gerade im ersten Durchgang hatten die Reds über 60 Prozent Ballbesitz, doch schafften es kaum, gefährlich ins vordere Drittel zu kommen. Die Cottagers hingegen spielten schnörkellos nach vorne und wurden mit der Pausenführung belohnt. Im zweiten Durchgang wurden die Reds dann dominanter und glichen verdient aus. Alles in allem hat Liverpool aus seinen vielen Spielanteilen zu wenig gemacht.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 18

Liverpool hat nun seine letzten 18 Elfmeter in der Premier League verwandelt. Mohamed Salah übernahm zwölf dieser 18 Strafstöße.

