"Wenn es vom Timing her gepasst hat, dann heute", sagte Klopp angesprochen auf Thiago im Anschluss an die Partie bei "Sky Sports": "Selbst ohne Training ist er gegen zehn Mann so ziemlich der perfekte Spieler, würde ich sagen."

Der Liverpool-Coach hatte den 29-Jährigen zu Beginn der zweiten Hälfte für den angeschlagenen Jordan Henderson ins Spiel gebracht, nachdem Andreas Christensen auf Seiten von Chelsea kurz vor dem Seitenwechsel die Rote Karte aufgrund einer Notbremse gesehen hatte.

Gegen zehn Mann konnte Thiago seine Stärken im Spielaufbau und in der Ballverteilung sofort ausspielen und trug sich prompt in die Geschichtsbücher der Premier League ein. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung hatte kein Spieler mehr Pässe in 45 Minuten an den Mann gebracht (75), als der Spanier.

Klopp: "Alles was er heute gemacht hat, war total natürlich. Die Pässe, die er versucht hat zu spielen, waren natürlich, das hat mir gut gefallen."

Mané: Thiago ein "großartiger Spieler"

Allerdings war der Teammanager auch bemüht, keinen Thiago-Hype aufkommen zu lassen. Defensiv sei es für den Ex-Bayern-Profi mitunter "knifflig" gewesen, nicht nur aufgrund des Elfmeters, den er in der 75. Minute etwas ungestüm verschuldete.

"Natürlich hat er unsere Abläufe noch nicht drin. Wir wollten ihn aber mitnehmen. Gini (Wijnaldum; Anm. d. Red.) und Naby (Keita; Anm. d. Red.) mussten für ihn Löcher stopfen, aber das ist in Ordnung", so Klopp.

Auch von Teamkollege und Doppeltorschütze Sadio Mané gab es ein dickes Lob für den Mittelfeldspieler: "Nicht nur ich, sondern die ganze Welt weiß, zu was Thiago in der Lage ist, deshalb sind wir froh, ihn in unserem Team zu haben. Er ist ein großartiger Spieler."

