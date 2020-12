Auch in der Folge kontrollierte der amtierende englische Meister die Partie, Crystal Palace kam kaum einmal in gefährliche Abschlusspositionen. Allerdings zogen sich auch die Gäste nach dem frühen Führungstreffer immer weiter zurück, sodass Torchancen lange Zeit Mangelware blieben.

Zumal die Hausherren ihre wenigen Möglichkeiten schlecht ausspielten: In der 23. Minute setzte sich Jordan Ayew auf der rechten Außenbahn durch und drang unbedrängt in den Strafraum ein, sein Abspiel auf den mitgelaufenen Wilfried Zaha war dann aber so ungenau, dass nicht einmal ein Torschuss für Crystal Palace heraussprang.