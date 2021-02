Jürgen Klopp war genervt, als ihm der Regen unerbittlich auf die Kappe prasselte. In diesem Moment schien die Meisterschaft so weit entfernt wie der Mond von der Erde - und das wusste der deutsche Teammanager des FC Liverpool.

"Ich weiß, ich bin der Manager von Liverpool, wir waren Meister letzte Saison, Sie fragen immer, und ich muss sagen: 'Oh mein Gott, wir wollen Meister werden.' Ja, das wollen wir", sagte Klopp den Reportern nach dem bitteren 0:1 (0:0) gegen Brighton & Hove Albion: "Aber dafür brauchst du die Leistungen in den Spielen - und die haben wir nicht."

Bis 1984 muss man in den Geschichtsbüchern gar zurückblättern, um bei den Reds letztmals drei Partien in Folge ohne Tor im eigenen Stadion zu finden. 348 Minuten dauert die Heimflaute nun bereits an. Und am Sonntag (17:30 Uhr im Liveticker) kommt City, das am Mittwoch den FC Burnley 2:0 schlug. Jenen Klub, dem Liverpool Ende Januar wie nun Brighton daheim unterlag.