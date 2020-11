Der Trainer des FC Liverpool hatte in seiner Startelf gegen Atalanta viele Wechsel vorgenommen und dies als einen Grund für die "verdiente" Heimniederlage gegen Bergamo ausgemacht, wie er nach dem Spiel erklärte. "Wir hatten keinen Rhythmus heute. Wir haben fünf Wechsel gehabt, und das macht dir ein paar Probleme, aber normalerweise kommen wir da durch", so Klopp.

Rhys Williams, Neco Williams und Kostas Tsmikias schlossen sich Joel Matip in der Abwehr an, um Fabinho und Andy Robertson zu schonen. Roberto Firmino und Diogo Jota erhielten noch Zeit, um sich vor dem Spiel gegen Brighton am Samstag zu erholen.

In der Vergangenheit war Liverpool bereits dafür bekannt, den Transfermarkt im Januar zu nutzen, um einige Änderungen im Kader vorzunehmen. Die Heim-Pleite in der Königsklasse könnte den Erfolgstrainer nun dazu motivieren, gleich zwei Transfer-Geschäfte voranzutreiben, um den Kader wieder in Schwung zu bringen.

In diesem Zusammenhang bringt das britische Boulevardblatt die Namen Divock Origi und Xherdan Shaqiri (Marktwert: jeweils 16 Millionen Euro) ins Spiel. Beide Akteure brachten zuletzt nicht die erhofften Leistungen und könnten so das Einkaufsbudget der Engländer bei einem erfolgreichen Verkauf erhöhen.

Bericht: Origi und Shaqiri angeblich auf Verkaufsliste

Vor allem die Einsatzzeit Origis hat sich in der laufenden Saison deutlich verkürzt. Vor der Partie gegen Atalanta hatte er in der gesamten Spielzeit nur drei Partien bestritten. Der belgische Stürmer, der sich in Anfield mit einigen berüchtigten Toren im Laufe der Jahre einen Kultstatus aufgebaut hat, muss aktuell jede Gelegenheit, die er bekommt, am Schopf packen.

Seine Chance, die der Mittelstürmer gegen Atalanta von Beginn an neben Sadio Mane und Mohamed Salah erhielt, nutzte er jedoch nicht und wurde vom Trainer nach rund einer Stunde ausgewechselt. Shaqiri ist in dieser Spielzeit oft als offensiver Mittelfeldspieler eingesprungen. Der 29-Jährige leidet jedoch nach wie vor unter seinen Verletzungen.

Ein Verkauf der beiden Profis würde dem Klub hingegen 33 Millionen Euro an Transfergelder einbringen. Eine Summe, die Klopp gut gebrauchen könnte, um sich im Januar weitere Verstärkung in der Abwehr zu holen.

Denn wie das Spiel gegen Bergamo gezeigt hat, könnten die Engländer aufgrund der Langzeitverletzungen von Joe Gomez und Virgil van Dijk gerade in der Verteidigung künftig noch des Öfteren auf die Probe gestellt werden.

