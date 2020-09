Jürgen Klopp nahm Thiago nach dem Abpfiff zärtlich in den Schwitzkasten. Dann drückte er seine bärtige Wange an die Schläfe seines neuen Juwels. Ein 2:0 beim FC Chelsea, ein Sieg über Kai Havertz und Timo Werner, dazu das beeindruckende Debüt des frisch von Bayern München verpflichteten Spielmachers: "Es war ein perfekter Tag", sagte der Teammanager des FC Liverpool.

Die Reds stellten auf ihre Homepage am Montag ein Video mit allen 75 Thiago-Pässen. Es war ein Rekordwert für Premier-League-Spieler, die maximal 45 Minuten auf dem Platz gestanden haben. Thiago passte den Ball in einer Halbzeit häufiger als jeder Chelsea-Spieler in 90 Minuten, er könnte dem Liverpool-Stil eine neue Dimension hinzufügen.

"Die ganze Welt weiß, was er kann", schwärmte Mane. "Er ist einer der besten Spieler der Welt, wir sind glücklich, ihn in unserer Mannschaft zu haben." Beim FC Bayern verschlimmerte sich hingegen der Abschiedsschmerz nur drei Tage nach Bekanntgabe des Transfers, der mit unter 30 Millionen Euro für Premier-League-Verhältnisse geradezu ein Schnäppchen war.

Thiago sei "der perfekte Spieler gegen zehn Mann", sagte Klopp, "auch ohne Training. Alles, was er getan hat, wirkte komplett natürlich. Nicht einstudiert, das ging nicht, aber natürlich." Liverpool setzte sich mit seinem Statement-Sieg und sechs Punkten aus zwei Spielen gleich wieder in der Tabellenspitze fest. "Es wird auch in 500 Jahren noch eine der schwierigsten Aufgaben sein, an der Stamford Bridge zu gewinnen", kommentierte Klopp zufrieden.