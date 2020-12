Fußball

FC Liverpool: Klopp erzählt Anekdote über sein Fan-Debüt

In der Premier League dürfen wieder Fans in die Stadion. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp erinnert sein erstes Mal als Fan – damals noch in Omas selbstgestricktem Pullover.

