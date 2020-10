So lief das Spiel:

Nach zwei Remis gegen Tottenham Hotspur und Manchester City erwies sich West Ham United auch für den englischen Meister als extrem unangenehmer Gegner und schockte den Favoriten aus Liverpool mit der frühen Führung. Eine Flanke von Arthur Masuaku wehrte Joe Gomez schuljungenhaft per Kopf in die Mitte ab, wo Pablo Fornals goldrichtig stand und aus 14 Metern mit einem präzisen Abschluss die Gästeführung erzielte (10.).

Premier League Klopp gibt Update zur van-Dijk-Operation VOR 4 STUNDEN

Liverpool war um die schnelle Antwort bemüht, tat sich gegen das massive Abwehrbollwerk West Hams aber enorm schwer. Bis auf einen gefährlichen Distanzschuss von Kapitän Jordan Henderson (22.) blieb beim Meister vieles Stückwerk.

Kurz vor der Pause kamen die Reds schließlich doch noch zum ersehnten Ausgleichstreffer. Masuaku ging im eigenen Strafraum zu ungestüm gegen Mohamed Salah zu Werke und traf den Ägypter am Standbein. Der Gefoulte übernahm den unstrittigen Elfmeter höchstpersönlich und traf vom Punkt flach in die Tormitte zum 1:1-Halbzeitstand (42.).

Nach einer über halbstündigen Leerlaufphase in Hälfte zwei, in der sich beide Mannschaften weitgehend neutralisierten, wurde es erst in der Schlussphase nochmal turbulent.

Joker Diogo Jota erzielte in der 77. Minute per Abstauber zunächst die vermeintliche Führung für Liverpool. Weil unmittelbar vor dem Treffer aber Sadio Mané beim Versuch des Nachsetzens hart und mit gestrecktem Bein in Hammers-Keeper Fabianski reingerutscht war, nahm Schiedsrichter Kevin Friend den Treffer nach Ansicht der Videobilder zurück (77.).

Die Reds rannten nach dem verwehrten Siegtreffer weiter wütend an und durften wenige Minuten nach der Enttäuschung doch noch jubeln. Der ebenfalls eingewechselte Xherdan Shaqiri steckte 20 Meter vor dem Tor herrlich in den Lauf von Jota durch, der Fabianski mit einem halbhohen Schuss in die linke Ecke bezwingen konnte und damit wie schon beim 2:1-Sieg gegen Sheffield United erneut zum Matchwinner avancierte (85.).

Liverpool bleibt in der Liga damit zum 63. Mal in Folge zu Hause an der Anfield Road ungeschlagen und ist zumindest für eine Nacht neuer Tabellenführer vor Stadtrivale Everton.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Gelungenes Debüt von Phillips

Aufgrund der Personalnot in Liverpools Innenverteidigung kam Nathaniel Phillips aus Liverpools Reserve gegen West Ham United zu seinem Debüt in der Premier League. Der 23-Jährige, letzte Saison noch an den VfB Stuttgart ausgeliehen, erledigte seine Sache im Abwehrzentrum mit gutem Stellungs- und entschlossenem Kopfballspiel sehr solide, lieferte sich immer wieder intensive Duelle mit Hammers-Mittelstürmer Sebastian Haller und hielt den bulligen Angreifer bis zu seiner Auswechslung gut in Schach.

Die Statistik: 100

Trent Alexander-Arnold absolvierte gegen West Ham sein 100. Premier-League-Spiel für den FC Liverpool. In diesem Zeitraum erzielte der Rechtsverteidiger sechs Tore und bereitete 28 Treffer vor.

Das könnte Dich auch interessieren: Vertrag bei City läuft aus: Guardiola äußert sich zu seiner Zukunft

Premier League Diogo Jota: Liverpools wahrer Königstransfer VOR 10 STUNDEN