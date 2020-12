Die Gunners stecken unter dem 38-jährigen Arteta in der Krise: In der Liga hat Arsenal fünf der letzten sieben Partien verloren und liegt nach dem schlechtesten Start seit 1974/75 nur auf dem 15. Tabellenplatz.

Die Offensive um den derzeit verletzten Pierre-Emerick Aubameyang hat in 14 Spielen erst zwölf Tore erzielt. Am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker) im Heimspiel gegen den Lokalrivalen FC Chelsea könnte für Nationaltorwart Bernd Leno und Co. der nächste Rückschlag folgen.