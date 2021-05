"Dementsprechend weiß ich, in was für einer Situation ihr euch gerade befindet und drücke euch ganz, ganz fest die Daumen", sagte Gündogan in dem Video und fügte an: "Bleibt gesund, viel Erfolg und vielleicht mal bis bald, liebe Grüße!"

Der 30-Jährige hatte seine Profikarriere nach seinem Wechsel aus Bochum zum 1. FCN 2009 in Franken begonnen. Für seinen Wechsel nach Nürnberg sei die Möglichkeit, dort parallel sein Abi machen zu können, einer der Hauptgründe gewesen, sagte er mal. Noch heute pflegt der Profi des englischen Meister Manchester City den Kontakt in die Stadt und unterstützt etwa das Klinikum Nürnberg finanziell.

Das könnte Dich auch interessieren: Revanche gegen Leicester: Tuchels wichtigstes Spiel als Chelsea-Coach bisher

EURO 2020 Löw deckt seine EM-Asse auf: Sehr gute Chancen für Müller VOR 2 STUNDEN

(SID)

United-Coach macht Fanproteste für Niederlagen mitverantwortlich

Premier League Neuer gratuliert Alisson zu Traumtor: "Er verdient diesen Moment" VOR 5 STUNDEN