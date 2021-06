Publiziert 08/06/2021 Am 15:24 GMT | Update 08/06/2021 Am 16:05 GMT

Eigentlich sollten sich die Katalanen schon so gut wie einig mit dem Niederländer gewesen sein, heißt es. Da der Mittelfeldspieler vom FC Liverpool aber nun offenbar mit einem Wechsel zu Paris St.-Germain liebäugelt, könnte der DFB-Star nun ein brisantes Thema werden.

Gleiches gelte auch für Gündogans Mannschaftskollege Gabriel Jesus, der bis 2023 beim Team von Guardiola unter Vertrag steht. Auch der 24-Jährige wird derzeit mit dem Messi-Klub in Verbindung gebracht. Laut dem Bericht der Spanier loten die Barça-Bosse Alternativen aus, sollte sich Wijnaldum letztlich gegen ein Engagement entscheiden.

Die Beziehungen zwischen den Katalanen und den Citizens gelten zwar als gut, fraglich ist aber, ob sich der finanziell angeschlagene Klub eine Ablöse für Gündogan, der noch bis 2023 bei City unter Vertrag steht, leisten kann.

Eine gute Alternative für Wijnaldum wäre er allemal, wenn nicht sogar die bessere: In der vergangenen Saison stand der 30-Jährige für den Klub aus Manchester in 46 Partien auf dem Platz, erzielte 17 Treffer und bereitete drei Tore vor. In den nächsten Wochen wird er im Team von Bundestrainer Joachim Löw eine wichtige Rolle im Kampf um den EM-Titel einnehmen.

