Als Sergio Reguilón am ersten Weihnachtsfeiertag zum Training erschien, muss er nicht schlecht gestaunt haben. Denn der Spanier fand eine von José Mourinho an ihn addressierte Kiste vor, in der eine besondere Überraschung steckte.

"Wir sind am 25. zum Training gekommen und ich hatte eine Kiste an meinem Platz. Ich habe sie aufgemacht und darin war ein bereits fertig zubereitetes Spanferkel", erzählte Reguilón der "AS". Da der Spanier an Weihnachten allein war, wollte ihm Mourinho mit dem Essen eine kleine Freude bereiten.