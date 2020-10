Der Meister trägt noch immer schwer an der peinlichen 2:7-Klatsche bei Aston Villa, Klopps höchster Niederlage in 854 Profispielen. Der Erfolgscoach berichtete jetzt, wie er sich am Morgen danach in einer "langen, langen Textnachricht" an seine Stars den Frust von der Seele schrieb: "Danach ging es mir besser, weil es raus war." Ob es auch auf dem Platz hilft?