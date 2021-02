Nur drei Punkte in den letzten fünf Liga-Spielen sowie aktuell lediglich der neunte Tabellenplatz in der Premier League: Aufgrund der anhaltenden Ergebniskrise sollen sich die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur bereits mit potenziellen Nachfolgern beschäftigt haben.

Die kommenden vier Partien sollen dem Bericht zufolge entscheidend für die Zukunft von Mourinho sein. Tottenham trifft in den nächsten zwölf Tagen zuerst am Mittwoch in der Europa League auf den Wolfsberger AC und anschließend in der Liga auf den FC Burnley, den FC Fulham und Crystal Palace.