"Es macht Sinn, dass England in der Bundesliga scoutet und da Interesse zeigt. Ich wäre überrascht, wenn es nicht so wäre", ergänzte Klopp.

Deutsche Profis in der Premier League seien schon länger eine gute Erfolgsgeschichte, betonte Klopp und nannte Michael Ballack, Mesut Özil und Lukas Podolski als Beispiele. "Die deutschen Spieler sprechen fast alle englisch. England ist eine natürliche Option für sie. Es ist nicht zu Hause, aber dennoch in der Nähe", sagte der Meistercoach: "Havertz und Werner sind außergewöhnliche Spieler, die nochmal eine Stufe über den anderen außergewöhnlichen jungen deutschen Spielern stehen."

Am Sonntag (17.30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) kann Klopp sich von deren Qualität im Duell mit dem FC Chelsea selbst überzeugen. Dabei sein wird dann vermutlich auch Thiago. Der Spanier verabschiedete sich am Donnerstag beim FC Bayern München, am Freitagnachmittag gab Liverpool den Transfer dann offiziell bekannt.