Jürgen Klopp war bester Laune. Der Teammanager des FC Liverpool scherzte, lachte mehrmals lauthals - doch urplötzlich verfinsterte sich seine Miene schlagartig. "Es ist kein Decider", sagte der 53-Jährige vor dem Gigantenduell bei Manchester City eindringlich: "Es sind noch so viele Spiele. Egal was am Sonntag passiert, entscheidet nicht die Liga. Dafür können in diesem verrückten Jahr zu viele außergewöhnliche Dinge geschehen."